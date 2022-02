Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsätze, Unfälle und Toilette gestohlen

Aalen (ots)

Crailsheim: Brand auf Firmengelände

Am Mittwoch kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Sulzbrunnenstraße. Hierbei hatte sich ein technisches Gerät entzündet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten Mitarbeiter den Brand bereits gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Feuerwehr Crailsheim war mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten ausgerückt.

Crailsheim-Jagstheim: Kaminbrand

Am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr wurde ein Brand in der Austraße gemeldet. Offenbar war es zu einem Brand im Inneren eines Kaminrohres gekommen. Die Feuerwehr Crailsheim war mit fünf Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz. Das Feuer griff nicht auf das Wohngebäude über. Es kam zu keinem Sachschaden.

Ilshofen: Toilette gestohlen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch eine neben der L2218 an dem Waldgebiet Buchholz, gegenüber des Parkhotels Ilshofen aufgestellte mobile Toilette entwendet. Das Toilettenhäuschen war dort aufgrund einer Baustelle aufgestellt worden. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise unter Telefon 0791 400-0.

Obersontheim: Fußgängerin von Lieferfahrzeug angefahren

Auf dem Kundenparkplatz eines Discountermarktes wollte am Mittwoch kurz nach 9:00 Uhr der 58-jährige Fahrer eines Lieferfahrzeuges mit diesem rangieren. Dabei übersah er offenbar eine Fußgängerin, welche auf dem Parkplatz. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 75-jährige Frau und verletzte sich leicht. Sie musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr wollte ein 81-jähriger Ford-Lenker aus der K2601 nach links in die L1060 einfahren. Hierbei übersah er den Mercedes C-Klasse eines 18-Jährigen, welcher in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall unterwegs war und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Ilshofen: Unfall beim Einfahren auf Straße

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall in der Haller Straße am Mittwoch. Eine 73-jährige Hyundai-Fahrerin wollte gegen 10:45 Uhr von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn der Haller Straße einfahren und übersah dabei eine auf der Haller Straße in Richtung Stadtmitte fahrende 69-Jährige in ihrem Opel. Es kam zum Zusammenstoß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell