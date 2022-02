Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Fahrzeug machte sich selbständig - Unfälle

Aalen (ots)

Bopfingen: Gegen Mauer des Polizeipostens gefahren

Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 81-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr verursachte, als er mit seinem Audi beim Einparken gegen die Mauer des Polizeipostens im Burgstallweg fuhr.

Riesbürg-Pflaumloch: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 10 Uhr am Mittwochmorgen stellte ein 29-Jähriger seinen Mercedes Sprinter in der Hauptstraße ab und verließ das Fahrzeug. Da er vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, machte sich der Sprinter selbständig und rollte gegen einen geparkten Citroen. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug überschlug sich

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 5000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford die Landesstraße 1076 zwischen Röhlingen und Erpfental. Wegen überhöhter Geschwindigkeit und entsprechender Witterung geriet das Fahrzeug im Kurvenbereich ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich zweimal und kam anschließend auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Unfallverursacher und seine 63 Jahre alte Beifahrerin, die im Fahrzeug eingeklemmt waren, mussten von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden.

Lorch-Waldhausen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Bahnhofstraße / Johannes-von-Hieber-Straße missachtete ein 21-jähriger VW-Fahrer am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr die Vorfahrt einer 24-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro.

Schechingen: Wirtschaftlicher Totalschaden

Auf schneeglatter Fahrbahn geriet der Skoda eines 30-Jährigen am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr ins Schleudern, wodurch der Pkw von der Straße abkam. Hier wurde er in einem Straßengraben an der Einmündung zu einem Feldweg ausgehebelt und kam dann auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen Dienstagabend, 22.15 Uhr und Mittwochmorgen, 06.15 Uhr, wurde in der Heidenheimer Straße durch einen bislang Unbekannten ein Metallfahrradständer in die Glasfront zwischen Haupt- und Nebeneingang des Berufsschulzentrums geworfen. Hierbei ging eine ebenerdige Festverglasung zu Bruch. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 796649-0

