Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt, Unfall & Einbruch

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Auto beschädigt

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen beschädigten bisher unbekannte Täter in der Buhlstraße einen geparkten Mercedes. An dem Fahrzeug wurde der rechte Außenspiegel sowie beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite mutwillig beschädigt, der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Ein 48-jähriger Fahrer eines Ford Transit bog am Dienstag gegen 15.20 Uhr von der Kamsberger Straße in die Steinberger Straße ein ohne auf die Vorfahrtsregelung zu achten. Er stieß im Kreuzungsbereich dann mit einem VW Caddy zusammen und verursachte dabei 5000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Schorndorf: Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Schorndorfer Straße in eine Waschhalle eingebrochen. Ein Unbekannter hat hierzu eine Fensterscheibe eingeschlagen und aus dem Büro eine dreistellige Bargeldsumme entwendet. Hinweise zum Vorfall erbittet nun die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell