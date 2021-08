Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Langeln/ Hemdingen - Einbruch in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (10.08.2021) ist es in der Dorfstraße in Langeln zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte mit Brachialgewalt in das Einfamilienhaus ein. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr liegen.

Nach Zeugenaussage wurde um 15:00 Uhr direkt vor dem Tatort ein Fahrzeug der Marke Audi mit Itzehoer Kennzeichen festgestellt. Im Fahrzeuginneren saßen zwei männliche Personen.

Eine Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25 Jahre

Einen weiteren Einbruchdiebstahl hat die Polizei in Hemdingen im Steindamm zu verzeichnen. Hier wurde ebenfalls in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Die Tatzeit dürfte hier zwischen Dienstag, 10.08.2021, 13:00 Uhr und 13:50 Uhr liegen.

Durch Hinweise eines Zeugen wurden um 13:30 Uhr vor dem Tatort zwei männliche Personen gesehen.

Die erste Person wird als männlich, ca. 25 Jahre, schlanke Statur, europäisches Erscheinungsbild, schwarze und kurze Haare beschreiben. Bekleidet war die Person mit einem karierten Langarmhemd und einer hellblauen Jeans.

Die zweite Person wird ebenfalls als männlich, ca. 25 Jahre, ca. 175 cm groß beschrieben. Bekleidet war die Person mit einem hellblauen Langarmhemd.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt haben.

Ob es sich um die identischen Täter handelt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell