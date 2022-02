Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Voyeur in Damentoilette - Unfallfluchten - PKW löst Notruf aus - 24-jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle -

Aalen (ots)

Aalen: Kollision an Ampel

Am Dienstag gegen 16 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L1076/B29a zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand. Eine 48-jährige BMW-Fahrerin überfuhr die Kreuzung von der Jurastraße kommend in Richtung Waldhausen. Zeitgleich befuhr ein 75 Jahre alter Fiat-Fahrer die B29a und wollte die Kreuzung in Richtung Neresheim passieren. Nachdem beide Fahrzeugführer aussagten, dass ihre Ampel jeweils Grünlicht zeigte, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montag gegen 17:10 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW Hyundai-Fahrer die Ebnater Steige von Unterkochen in Richtung Ebnat. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn kam er beim Abbiegen ins Schleudern und rutschte im weiteren Verlauf gegen ein Verkehrszeichen, welches durch die Kollision umknickte. Anschließend entfernte sich der Hyundai Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, meldete sich jedoch zwei Stunden später telefonisch bei der Polizei. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3.000 Euro.

Wasseralfingen: Nach Unfall geflüchtet

Gegen 17:30 Uhr kam es am Dienstag an der Einmündung Reutestraße / Faber-du-Faur-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Vorfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und konnte im Anschluss ca. 150 m von der Unfallstelle entfernt das Verursacherfahrzeug ausfindig machen. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

Aalen/Ebnat: PKW löst Notruf aus

Der automatische Notruf eines BMW hat, am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich der K3317 Ebnater Straße / Niesitzer Straße geführt. Da die eintreffende Polizeistreife nur einen verunfallten BMW vorfand und sich keine Personen darin befanden, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der zunächst unbekannte Fahrer beim Unfall verletzt haben könnte. Aufgrund dessen wurden umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle eingeleitet. An der Suchaktion waren neben mehreren Streifenfahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Auch an der Wohnadresse und umliegenden Krankenhäusern konnte der Fahrzeugführer nicht angetroffen werden. Gegen 22:50 Uhr meldete sich die Ehefrau des Unfallverursachers bei der Polizei und teilte mit, dass sich ihr 37-jähriger Ehemann, der den Unfall verursachte, bei ihr gemeldet habe. Sie teilte mit, dass dieser zu Fuß zu seiner Firma nach Ebnat laufen würde. Letztendlich konnte der leicht verletzte Mann gegen 0:10 Uhr von der Polizei an seiner Firmenadresse in Ebnat angetroffen werden.

Schwäbisch Gmünd: Zu schnell in die Kurve

Ein 20-jähriger BMW-Lenker befuhr am Dienstag gegen 18.45 Uhr die B298. Im Bereich einer dortigen Unterführung verlor der Fahrer, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem entgegenkommenden Alfa Romeo eines 24-jährigen Fahrers. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Gschwend: PKW kommt von Fahrbahn ab

Ein 39-jähriger VW Lenker befuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr die B298 von Gschwend in Richtung Spraitbach. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn, nach links von der Fahrbahn ab. Am linken Fahrbahnrand prallte das Fahrzeug gegen die dortige Leitplanke und wurde dadurch nach rechts abgewiesen. In der Folge versucht der Fahrer seinen PKW wieder unter Kontrolle zu bekommen und lenkte dagegen. Aufgrund dessen schleuderte sein VW wieder nach links und kam letztendlich von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde der 39-Jährige leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Ellwangen: 24-jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Dienstag gegen 20.40 Uhr sollte der Fahrer eines Kia im Bereich Schöner Graben durch eine Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der junge Fahrer die Polizeistreife erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle durch Flucht. Nachdem der Flüchtende sein Fahrzeug innerorts auf weit über 100 km/h beschleunigte, informierte die Polizeistreife weitere Kräfte, so dass der 24-jährige Fahrer letztendlich gegen 21:45 Uhr durch eine Streife des Polizeireviers Crailsheim an seiner Wohnadresse in Frankenhardt angetroffen und kontrolliert werden konnte. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offensichtlich unter Drogenbeeinflussung. Daraufhin wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Aalen: Voyeur in Damentoilette

Am Samstagnachmittag des 22.01.2022 hielt sich ein bislang unbekannter Mann in der Damentoilette eines Einkaufszentrums auf dem Marktplatz in Aalen auf. Hierbei fertigte er vermutlich Bild- oder Videoaufnahmen an, indem er sein Handy unter bzw. über die Trennwände zu den benachbarten Toiletten schob. Der Mann wurde durch eine Putzkraft hierbei entdeckt und verließ ohne ein Wort zu sagen gegen 17:43 Uhr die Damentoilette.

Der Voyeur kann wie folgt beschrieben werden:

Mitteleuropäischer Typ, ca. 30-40 Jahre alt, braunes kurzes Haar, auffallend große Geheimratsecken, Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Jacke mit weißen Kapuzenschnüren, einen schwarzen Pulli mit weißer Aufschrift, eine Jeans und weiße Sneaker der Marke Adidas. Er hatte zudem eine braune Papiertüte mit roter Aufschrift in der Hand.

Wer hat den unbekannten Mann am Samstag, 22.01.2022 auf der Damentoilette gesehen? Wer konnte diesen Vorgang beobachten? Wer kann Hinweise auf den Unbekannten geben?

Die Kripo Aalen bittet unter der Rufnummer 07361 / 5800 um sachdienliche Hinweise

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell