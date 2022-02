Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Mädchen an Fußgängerampel angefahren - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr überquerte ein 11-jähriges Mädchen die Neue Reifensteige an einer grünen Fußgängerampel. Währenddessen wurde sie von einem Audi-Fahrer angefahren, welcher vom Kreisverkehr kommend in Richtung des Luckenbacher Sees fuhr. Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Audi-Fahrer entfernte sich ohne auszusteigen von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Untermünkheim: Schwer verletzte Person nach Verkehrsunfall

Eine 54-jährige VW-Fahrerin fuhr am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr von der A6 an der Anschlussstelle Schwäbisch Hall ab und wollte in Richtung der K 2576 weiterfahren. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie nach links über den Mittelstreifen und kollidierte mit einem 54-jährigen Sattelzugfahrer, welcher ihr entgegenkam. Die 54-Jährige wurde abgewiesen und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Durch den Crash wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 21 Personen im Einsatz war, befreit werden. Die Fahrerin des VW kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

