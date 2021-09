Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge aufgebrochen

Beim Einkaufen beklaut

Lüdenscheid (ots)

Fahrzeuge aufgebrochen

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht zum Dienstag die Beifahrerscheibe eines Mercedes Vito, welcher in der Reckenstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie ein Tablet. Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug liegen.

Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag, gegen 04:00 Uhr schlug ein unbekannter Beschuldigter die Seitenscheibe eines Kleintransporters ein. Der VW Crafter war in der Schützenstraße abgestellt. Eine Anwohnerin wurde wach und verscheuchte durch heraufziehen ihrer Jalousie den Täter. Eine Beschreibung konnte sie leider nicht abgeben. Aus dem Inneren wurde eine Stemmhammer des Herstellers Hilti entwendet.

Beim Einkaufen beklaut

Eine 60-jährige Lüdenscheiderin wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter am Buckesfeld bestohlen. Sie kaufte zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in dem Geschäft ein. Unbekannte zogen ihre Geldbörse aus dem Rucksack. Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkaufen. Kunden sollten ihre Wertsachen dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (wib)

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell