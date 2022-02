Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsätze, Auto beschädigt & Einbruch

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 4:45 Uhr und 14:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Anton-Schmidt-Straße einen geparkten Renault und fuhr danach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Kaminbrandes rückte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr in die Schillerstraße aus. Durch die Feuerwehr sowie einen ebenfalls hinzugerufenen Schornsteinfeger wurden die glimmenden Rußablagerungen abgetragen und gelöscht, nach bisherigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden.

Waiblingen: Windschutzscheibe beschädigt

Im Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr schlug ein bisher unbekannter Täter am Dienstag mit einem Gegenstand auf die Windschutzscheibe eines in der Blumenstraße geparkten Mercedes ein und beschädigte diese hierdurch. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Vereinsgebäude

Am frühen Dienstagmorgen gegen 6:45 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in ein Vereinsgebäude in der Ludwigsburger Straße ein und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Berglen: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Dienstagabend gegen 23:40 Uhr ein BMW auf einem Gartengrundstück im Gewann Galgenberg zwischen Birkenweißbuch und Kottweil in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich das Auto bereits im Vollbrand, sodass ein vollständiges Ausbrennen des Wagens nicht mehr verhindert werden konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Ein 30-jähriger Mann erlitt bei dem Versuch, das Fahrzeug vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen, leichte Verletzungen.

Backnang: Verkehrsinsel übersehen

Ein 71-jähriger Fahrer eines Pkw Tesla befuhr am Dienstag gegen 18 Uhr die Sulzbacher Straße stadtauswärts. Bei der Einmündung Seehofweg scherte er nach links aus um einen vorausfahrenden Fahrradfahrer zu überholen. Dabei übersah er eine Verkehrsinsel und stieß dort gegen Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Murrhardt: Glätteunfall

Eine 27-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 17 Uhr die K 1900 von Vorderwestermurr in Richtung Käsbach. Bei winterglatter Fahrbahn verlor sie beim Bremsen die Kontrolle und rutschte in den Gegenverkehr. Beim Zusammenstoß mit einer 28-jährigen Opel-Fahrerin wurde diese leicht verletzt. An den Autos entstand jeweils Totalschaden.

Aspach: Unfallflucht

1500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer, der am Montagmorgen einen Unfall verursachte. Der Unbekannte stieß zwischen 7.50 Uhr und 8.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße gegen einen Seat Ibiza und beschädigte diesen auf der rechten Fahrzeugseite. Weitere Hinweise zu diesem Vorfall wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr war am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr wegen eines Kellerbrandes mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. In einem dortigen Mehrfamilienhaus kam es zu einem Schwelbrand innerhalb eines Kellerabteils. Die Gefahrenlage wurde rechtzeitig bemerkt, sodass die Feuerwehr den Schwelbrand löschen konnte, bevor das Feuer sich entfachte. Der Schaden beläuft sich etwa 50 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Schorndorf: Auto übersehen

Ein 87-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr am Dienstag gegen 9.30 Uhr von der L 1225 auf einen dortigen Waldweg. Beim Wiedereinfahren in den fließenden Verkehr übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw VW Tiguan und stieß mit diesem zusammen. Die Insassen blieben hierbei unverletzt. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf ca. 35.000 Euro.

