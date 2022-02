Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand

Aalen (ots)

Fellbach: Tische und Stühle in Brand geraten Am späten Dienstagabend gegen 23:20 Uhr meldeten mehrere Personen den Brand von Tischen und Stühlen an einem Gebäude in der Bahnhofstaße in Fellbach. Tatsächlich gerieten aus bislang unbekannter Ursache mehrere Tische und Stühle vor einem Gebäude in Brand. Durch die Rauchentwicklung wurde auch das Gebäude beschädigt. Die Feuerwehr Fellbach war mit 6 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

