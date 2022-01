Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruchsschutzberatung der Polizeidirektion Ratzeburg

21. Januar 2022 | Polizeidirektion Ratzeburg - 25.& 27.01.2022

Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Ratzeburg bietet in der nächsten Woche eine telefonische Einbruchsschutzberatung an.

Am 25. und am 27. Januar 2022, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, stehen interessierten Bürger:innen unter der Telefonnummer: 04541/ 809-2141 ausgebildete Einbruchsschutzberater und Präventionsbeamte der Polizei für Fragen rund um den Einbruchsschutz zur Verfügung.

