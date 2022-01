Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Ringstraße

Pirmasens (ots)

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 10:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus, Ringstraße 56-58, ein. Die Wohnungstür im 1. Obergeschoß war offensichtlich eingetreten worden. Entwendet wurden ein Flachbildfernseher, Marke Toshiba, ein DVD-Player von Pioneer, ein Akai-Verstärker sowie Kleidung aus zwei Kleiderschränken, im Gesamtwert von circa 1250 Euro. Die Schadenshöhe an der Wohnungstür wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell