Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an Pkw in Sandkrug +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 21. Januar 2022, 12:30 Uhr, bis Sonntag, 23. Januar 2022, 19:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter*innen einen Pkw in der Bahnhofstraße in Hatten, Sandkrug.

Die unbekannten Personen traten vermutlich die Seitenspiegel eines grauen Ford ab, welcher auf einer dortigen Parkfläche abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen geben können, sich telefonisch unter der Nummer 04431/941-0 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell