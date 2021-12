Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 15-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 01.12.2021, einen 15-jährigen Mönchengladbacher in Neuwerk verhaftet. Gegen ihn besteht ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Mönchengladbach unter anderem wegen eines räuberischen Diebstahls.

Der 15-Jährige wird einer Gruppe Jugendlicher zugerechnet, die schon mehrfach im Bereich des Sonnenhausplatzes durch verschiedene Straftaten in Erscheinung getreten ist.

Beamte trafen den Jugendlichen nach Ermittlungen am Abend an der Engelblecker Straße an und vollstreckten den Haftbefehl. Nach Vorführung beim Richter am Donnerstagnachmittag, 02.12.2021, kam er ins Gefängnis.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell