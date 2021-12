Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weiterer Katalysator-Diebstahl an Park and Ride Parkplatz

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag, 02.12.2021, erneut einen Katalysator an einem geparkten Auto an der L390 gestohlen.

Der Fahrer hatte den VW-Golf gegen 07:00 Uhr an dem Park and Ride Parkplatz Bettrather Dyk an der A52 abgestellt. Als er am Nachmittag gegen 16:15 Uhr das Auto startete, bemerkte er laute Geräusche und stellte fest, dass der Katalysator an dem Wagen entfernt und gestohlen wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell