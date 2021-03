Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Automatenaufbruch am Bahnhof Groß Karben

Groß Karben/Wetteraukreis (ots)

Unbekannte Täter haben am Bahnhof Groß Karben einen Süßwarenautomaten aufgebrochen und die darin befindlichen Geldkassetten entwendet. Ein Reisender hatte die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main am Montagmittag über den aufgebrochenen Automaten informiert. Eine Streife stellte später fest, dass die Täter die Automatentür mit brachialer Gewalt aufgebrochen hatten, um sich so Zugriff auf die Geldkassetten zu verschaffen. Nach Öffnung des Automaten nahmen die Täter die Geldkassetten aus dem Automaten und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen und kann noch nicht beziffert werden. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Aufbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

