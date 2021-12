Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen Stromkabel

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 01.12.2021, 17 Uhr, bis Donnerstag, 02.12.2021, 06:45 Uhr, haben Diebe über 50 Meter Stromkabel von einer Baustelle an der Straße "Am Hockeypark" entwendet.

Um auf das Gelände zu gelangen, brachen sie zunächst den Bauzaun gewaltsam auf. Dann machten sie sich an dem Kabel zu schaffen, das sie teilweise zu ausgruben, und stahlen es.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

