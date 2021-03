Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mehrere Tatverdächtige in Untersuchungshaft nach unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln

Wuppertal (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag (09.03.2021) nahmen Beamte der Kriminalpolizei mehrere Personen in Wuppertal fest. Vorausgegangene Ermittlungen der eigens eingerichteten Ermittlungskommission "Kirmes" erhärteten den Verdacht gegen drei Männer (24, 27, 29) aus Wuppertal. Ihnen wird vorgeworfen, im großen Stil gewinnbringend mit Marihuana gehandelt zu haben. Bei der Festnahme von zwei der drei Verdächtigen, die am 09.03.2021 auf dem Steinweg in Wuppertal-Barmen stattfand, wurden im Fahrzeug etwa 500 Gramm besonders hochwertigen Marihuanas sichergestellt, welches sie zuvor außerhalb Wuppertals erworben hatten. Bei weiteren durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchungen auf Wuppertaler Stadtgebiet nahm die Polizei den dritten Mann fest und fand weitere etwa 6,5 Kilogramm Marihuana. Gegen die tatverdächtigen Männer erließ das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal Haftbefehl. Ihnen droht bei Verurteilung eine empfindliche Haftstrafe. Die enge Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und der Ermittlungskommission in dem Ermittlungsverfahren dauert an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell