Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Farbschmierereien

Aalen (ots)

Waiblingen: Vier Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein 57 Jahre alter Fahrer eines VW Transporters fuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr die Eisentalstraße in Richtung Gewerbegebiet Eisental entlang. Als er nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden VW up! einer 26-Jährigen und kollidierte frontal mit diesem. Die Fahrerin des VW up! sowie deren drei Mitfahrer erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro, der up! war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Unfall auf Tankstellengelände

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 10:15 Uhr auf dem Areal einer Tankstelle in der Waiblinger Straße. Ein 61 Jahre alter Renault-Fahrer befuhr das Tankstellengelände und wollte sein Auto parken. Hierbei rutschte er vom Brems- auf das Gaspedal, beschleunigte und kollidierte mit einem neben dem Tankstellengebäude geparkten Toyota. Dieser wurde infolge des Aufpralls auf eine Reklametafel des Tankstellenshops geschoben. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Schwaikheim: Farbschmierereien

Ein bislang unbekannter Täter beschmierte in der Nacht auf Donnerstag gegen 0:15 Uhr mehrere Stromverteilerkästen in der Hochberggasse mit Farbe. Der Täter soll etwa 170 cm groß sein und zur Tatzeit graue, halbhohe Stiefel, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke getragen und evtl. einen Rucksack mitgeführt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Beschädigtes Auto gesucht

Eine 81 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Renault am Mittwoch gegen 11:30 Uhr in eine Parklücke auf dem Parkplatz des Finanzamtes gegenüber einer dortigen Bankfiliale. Hierbei streite sie einen rechts neben ihr geparkten weißen Transporter. Die Frau wartete zunächst am Unfallort, als niemand zum beschädigten Auto kam, begab sie sich kurz in die Bankfiliale. Als die Frau zu ihrem Auto zurückkehrte, war der weiße Transporter nicht mehr vor Ort. Der Fahrer des Transporters sowie evtl. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Winterbach: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Brunnengasse einen geparkten VW Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Polo wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Mittwoch in der Zeit zwischen 5:10 Uhr und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Mittleren Uferstraße. Durch einen bislang unbekannten Autofahrer wurde im genannten Zeitraum ein geparkter VW Golf, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Schaden am VW beträgt rund 1200 Euro. Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell