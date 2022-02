Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Fußgängerin übersehen

Ein 70-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes SUV bog am Mittwoch gegen 9.30 Uhr von der Hirschstraße in die Cannstatter Straße ein. Hierbei übersah er eine Fußgängerin, die dort zeitgleich die Straße querte. Die 81-jährige Frau wurde dabei von dem langsam fahrenden Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Die Seniorin wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich zu weiteren medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

Murrhardt: Unfall beim Überholen

Auf der L 1066 zwischen Fichtenberg und Fornsbach ereignete sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr ein Unfall. Ein 22-jähriger Golf-Fahrer scherte dort zum Überholen nach links aus und übersah einen nachfolgenden Autofahrer, der sich bereits im Überholvorgang befand. Bei dem seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

