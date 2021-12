Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Turnhalle mit Farbe besprüht

Vöhringen-Wittershausen (ots)

Die Turnhalle in der Jahnstraße ist am Mittwochnachmittag mit grüner Farbe besprüht worden. Ein Glaselement, eine Ausgangstüre und eine Wand auf der rückwärtigen Seite weisen nun Verunzierungen auf. Auch ein zufällig an der Halle abgestelltes E-Bike bekam noch Farbe ab. Die Polizei Sulz hat die Ermittlungen übernommen. Sie geht davon aus, dass die als Sachbeschädigung eingestufte Tat zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr begangen wurde und möglicherweise Kinder oder Jugendliche dafür in Frage kommen. Den Schaden schätzt sie auf über 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07454 92746 entgegen.

