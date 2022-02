Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Wohnhaus - Unfallflucht - Hund biss zu - Sonstiges

Aalen (ots)

Bopfingen: Brand in Wohnhaus

Am Donnerstagmorgen, gegen 10:45 Uhr, wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Wohnhausbrand in der Karlstraße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in dem Gebäude ausschließlich im Toilettenbereich zu einem Brand gekommen war. In diesem Raum konnte eine verbrannte männliche Person, bei welcher es sich höchstwahrscheinlich um den 48-jährigen Wohnungsinhaber handelt, aufgefunden werden. Die Brandursache ist unbekannt, allerdings ist ein Verschulden Dritter derzeit nicht erkennbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Kripo Aalen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 20-Jähriger am Donnerstagvormittag verursachte, als er gegen 11 Uhr beim Rangieren mit seinem Iveco einen in der Gmünder Straße abgestellten VW Up beschädigte.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 7.40 Uhr und 16.20 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen VW Golf beschädigte, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz einer Schule in der Steinbeisstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr eine 39-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr mit ihrem Ssangyong auf die Ziegelstraße ein. Hierbei übersah sie den Hyundai eines 28-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Eine verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von rund 4500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B 29 zwischen dem Aalener Dreieck und Essingen ereignete. Gegen 9.45 Uhr wechselte ein 24-Jähriger mit seinem Sattelzug vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er den im toten Winkel fahrenden VW einer 19-Jährigen. Der VW der jungen Frau wurde bei dem Aufprall über den linken Fahrstreifen geschleudert und prallte dann gegen die Leitplanke. Die 19-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen; sie wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: Hund biss zu

Am Mittwochmorgen wurde eine 18-Jährige von einem Hund in den Oberschenkel gebissen, wobei sie leicht verletzt wurde. Die junge Frau war gegen 9.15 Uhr auf dem Gehweg in der Buchstraße unterwegs, wo sie an einer Frau vorüberging, deren Hund sich zu dieser Zeit in einem Vorgarten aufhielt. Als die 18-Jährige an dem Grundstück vorbei war, wurde sie von hinten von dem Tier gebissen. Da die 18-Jährige zunächst davon ausging, dass sie unverletzt war, ging sie zur Schule; erst hier bemerkte sie die Verletzung. Die Hundehalterin ist ca. 55 bis 65 Jahre alt und ca. 160 bis 165 cm groß. Die Frau, die beim Vorbeigehen der 18-Jährigen, eine Zigarette rauchte, hat rosa gefärbtes Haar. Sie trug eine olivgrüne Jacke. Bei ihrem Hund handelt es sich um einen kniehohen Mischling mit struppigem hellgrau-hellbraunem Fell. Hinweise bitte an die Polizeihundeführerstaffel Schorndorf, Tel.: 07181 99443

