Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - LKW contra PKW

Baden-Baden, A5 (ots)

Ein Unfall auf der A5 zwischen Rastatt und Baden-Baden führte am frühen Montagmorgen zu einem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein Mercedes befuhr die gegen 6:30 Uhr die A5 in Fahrtrichtung Basel, als er, wohl aufgrund eines Fehlers beim Wechseln des Fahrstreifens mit einem Sattelzug zusammenstieß. Der Unfall hatte eine kurzzeitige Staubildung zur Folge. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt.

/cp

