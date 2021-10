Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Besitzer von Kinderfahrrad gesucht

Offenburg (ots)

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte am Sonntagnachmittag am Burgerwaldsee ein Kinderfahrrad gefunden werden. Die Spaziergängerin entdeckte gegen 15:00 Uhr das Winora-Fahrrad am Wegesrand und meldete den Fund der Polizei. Das Fahrrad ist gelb, weiß und schwarz lackiert und um das Hinterrad ist ein Zahlenschloss befestigt. Der Eigentümer des Rads wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen. /sch

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell