POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeuge beschädigt, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchberg an der Jagst: Fahrzeuge beschädigt

Zwischen vergangenem Freitag und Mittwoch wurden sowohl an einem geparkten Mitsubishi in der Medizinalratsklinge als auch an einem in der Straße Am Hofgarten geparkten VW, die Reifen beschädigt, sodass diese Luft verloren. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 600 Euro. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfall mit Personenschaden

Ein 84-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr die L2218 in Crailsheim. Als er nach links in die Maulbacher Straße einbiegen wollte, geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 34-jährigen VW-Fahrerin. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der 84-Jährige leicht verletzt, die 34-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Beide Personen wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzfristig vollständig gesperrt werden.

