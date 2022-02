Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kellerbrand eines Einfamilienhauses in Oberkalbach

Kalbach (ots)

Am Dienstagvormittag (22.02.), gegen 10.55 Uhr, kam es in der Straße "Am Fennbach" im Ortsteil Oberkalbach zum Brand eines Einfamilienhauses.

Ersten Erkenntnissen zu Folge hat sich im Keller des Gebäudes im Bereich einer Holzheizung aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer entwickelt. Aufmerksame Nachbarn wurden auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierte umgehend den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und löschten den Brand. Am Gebäude entstand ein erheblicher Schaden, das Haus ist vorübergehend unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Zuge der durchgeführten Brandursachenermittlungen haben sich bislang keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Im Einsatz waren rund 45 Kräfte der Feuerwehren aus Ober-, Mittel- und Niederkalbach sowie Veitsteinbach. Die Durchfahrtsstraße von Oberkalbach war während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell