Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungen nach Mülltonnenbrand in Demmin aufgenommen

Demmin (ots)

In der Nacht vom 08. auf den 09.02.2022 wurde das Polizeihauptrevier in Demmin über einen Brand in der Baustraße in Demmin informiert. Neben den Polizeibeamten kamen hier auch 9 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz. Ausgelöst wurde der Einsatz gegen 00:40 Uhr durch eine Meldung über brennende Mülltonnen. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass Feuer vorsätzlich verursacht wurde. Insgesamt wurden fünf Müllbehälter sowie ein Holzzaun durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen und zur weiteren Bearbeitung an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin weitergeleitet.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/254224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

