Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Drogen

Weimar (ots)

In der Ettersburger Straße wurde in der Nacht von Montag zu Dienstag ein 39-jähriger Mann in seinem Renault einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schon beim Überprüfen der Berechtigungsscheine geriet der Weimarer in Erklärungsnöte. Es stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Im Anschluss wurde seine generelle Fahrtüchtigkeit überprüft. Hierbei schlug ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf mehrere Substanzen an. Und zu guter Letzt kam heraus, dass die Eigentümerin des Pkw gar nicht wusste, dass er mit diesem unterwegs war.

