Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebin entkommen

Weimar (ots)

In einem Supermarkt in Weimar Schöndorf war gestern eine Frau am Werk, die mehrere Waren in ihrem Kinderwagen versteckte. Mit dem Beutegut in noch unbekannter Höhe verließ die Frau den Markt. Erst bei der späteren Sichtung der Videoaufnahmen wurde der Diebstahl festgestellt. Die Frau ist den Mitarbeitern des Marktes nicht unbekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell