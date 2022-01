Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an Briefkastenanlage

Apolda (ots)

Eine 21jährige Frau meldete der Polizei in Apolda am 24.01.2022 eine Sachbeschädigung an zwei Briefkästen an ihrem Wohnhaus in Apolda, Glockengießereistraße. Sie brachte in den Morgenstunden, zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr ihr Kind in den Kindergarten und musste im Anschluss die Beschädigungen feststellen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20 Euro. Es gibt erste Hinweise zum möglichen Täter.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell