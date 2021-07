Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: "Alten Bekannten" wiedererkannt - Polizist stellt Verkehrsünder

Duisburg (ots)

Ein Motorradpolizist hat am Montagmorgen (19. Juli) gegen 8 Uhr auf der Schlachthofstraße einen Autofahrer erkannt, dessen Führerschein er im Mai nach Beschluss des Amtsgerichts Duisburg beschlagnahmt hatte. Der Beamte fuhr dem Mann hinterher und stoppte ihn "Am Tellmannshof". Der 34-Jährige rief direkt: "Scheiße (...)!". Er wusste offenbar was ihm blüht: Neben der Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, stellte der Polizist den Opel sicher.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell