Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Einbrecher auf Balkon erwischt

Duisburg (ots)

Ein Ehepaar hat am Sonntagabend (18. Juli, 22:45 Uhr) einen Einbrecher auf frischer Tat auf ihrem Balkon an der Niederstraße erwischt. Der Unbekannte war auf den Balkon geklettert und hatte das auf Kipp stehende Fenster geöffnet. Er griff sich einen Laptop aus dem Zimmer und wollte gerade flüchten, als ihn die Bewohner, die im Wohnzimmer saßen, entdeckten. Als der Ehemann dann die Balkontür öffnete, schlug der Einbrecher mit einer Holzlatte in seine Richtung. Er traf den Mann nicht, konnte jedoch flüchten. Mehrere Zeugen konnten den Verdächtigen, der ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose trug, beschreiben: Er ist in etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und hat dunkle kurze Haare. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen. Den Laptop hat der Verdächtige auf der Flucht weggeworfen. Diesen fanden die Polizisten in der Nähe der betroffenen Wohnung.

