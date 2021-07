Polizei Duisburg

POL-DU: Herne/Rhein-Herne-Kanal: Sportboot in Flammen - Besatzung springt ins Wasser

Duisburg (ots)

Ein Sportboot ist am Samstagabend (17. Juli) gegen 21:20 Uhr auf dem Rhein-Herne-Kanal (km 28,9, Nahe Stadtgrenze zu Gelsenkirchen) aus noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen. Die Besatzung versuchte zunächst, das Feuer zu löschen. Weil das nicht gelang, sprangen der 38-jährige Bootsführer und seine Begleiterin (33) in den Kanal. Sie schwammen zum Ufer und zogen das Boot und zogen das mit einer Leine zum Ufer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Da das Sportboot komplett zerstört wurde, muss sich der Bootsführer jetzt um die Entsorgung kümmern.

