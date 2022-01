Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen

Reisdorf (ots)

Am 24.01.2022, zwischen 07:50 Uhr und 09:15 Uhr führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena in Reisdorf, am Bahnübergang auf der B 87, eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 64 Fahrzeuge durchfuhren die Kontrollstelle. Es gab erfreulicherweise keine Beanstandungen. Zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde eine ebensolche Kontrolle in Gebstedt durchgeführt. Von 111 durchfahrenden Fahrzeugen hat ein Fahrzeugführer mit einem Verwarngeld zu rechnen und 2 mit einem Bußgeld. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 77 km/h bei erlaubten 50 km/h.

