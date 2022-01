Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeche geprellt

Jena (ots)

Ein 35-Jähriger ließ es sich am Sonntagabend gut schmecken, jedoch hatte er nicht vor, die Rechnung zu begleichen. Als der Mann in die Lokalität Am Markt in Jena einkehrte, bestellte und verzehrte er Speisen und Getränke im Wert von über 80 Euro. Als er sich dann weigerte, die Rechnung zu zahlen, wurde die Polizei hinzugezogen, welche dem Mann aus dem Restaurant komplementierte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab der 35-Jährige an, dass er die Rechnung absichtlich nicht begleichen wollte, da er hoffte, so in Haft zu kommen. Dem Wunsch wurde aber nicht entsprochen. Kurze Zeit später meldete sich wieder ein Mitarbeiter des Restaurants und teilte mit, dass der Mann erneut aufgetaucht sei und nun die Herausgabe seines Handys, welches anscheinend abhandengekommen ist, forderte. Nachdem ihm erläutert wurde, dass sein Mobiltelefon nicht da wäre, begann der Mann auf Tische und Stühle einzuschlagen und beschädigte hierbei einen Blumentopf und einen Ascheeimer. Dabei verletzte er sich leicht und wurde schlussendlich ins Krankenhaus gebracht. Folglich bekam er noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung obendrauf.

