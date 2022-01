Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigter Taubenschlag

Jena (ots)

Einen Taubenschlag hinter einem Gebäude des Klinikums in Jena zerstörten Unbekannte am vergangenen Wochenende. Dies meldete ein 56-Jähriger am Sonntagmorgen der Polizei. Der oder die Täter drangen in das gartenähnliche Areal ein und trampelten hierbei den Zaun nieder. Anschließend wurde mit einem Zaunpfahl die Verglasung und teilweise die Wand des Taubenschlages zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

