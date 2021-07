Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-jähriger Pkw-Fahrer kollidiert mit unbekannter Radfahrerin - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche (30.06., 14.30 Uhr) kam es an der Einmündung Lange Straße/ Oldendorfer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen dem 18-jährigen Fahrer eines VW und einem bislang unbekannten Kind auf einem Fahrrad. Der VW-Fahrer beabsichtigte von der Oldendorfer Straße bei grünlichtzeigender Ampel nach rechts auf die Lange Straße abzubiegen, während das Mädchen mit ihrem Fahrrad an der rotlichtzeigenden Fußgänger-/ Radfahrerampel wartete. Beim Abbiegevorgang kam es dann zu einem Zusammenstoß, da das Kind den Angaben nach doch losfuhr. Nachdem der 18-Jährigen seinen Pkw abgestellt hatte und ausstieg, hatte das Kind den Unfallort bereits in unbekannte Richtung verlassen.

Das Mädchen konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 12 - 14 Jahre alt mit blonden Haaren. Sie trug einen weiß/ rosa Fahrradhelm sowie einen Schulrucksack und nutzte ein weißes Kinderfahrrad mit rosa Applikationen.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise zu dem Mädchen mit dem weißen Fahrrad geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

