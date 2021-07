Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision zwischen Radfahrenden An der Jüpke - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Bereits am Montagnachmittag (05.07., 16.00 Uhr) kam es auf der Straße An der Jüpke zu einer Kollision zweier Radfahrender. Ein 57-jähriger Mann aus Halle befuhr mit seinem Pedelec die Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. In einer Linkskurve touchierte der Pedelecfahrer ein auf einem Fahrrad entgegenkommendes Mädchen, welche daraufhin stürzte. Beide verletzten sich leicht. Den weiteren Angaben zufolge bestand das Mädchen darauf weiter zu fahren. Nachdem der 57-Jährige die eigene Verletzung in einem Krankenhaus versorgen ließ, verständigte er die Polizei über den Verkehrsunfall

Das Mädchen konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 9 - 10 Jahre alt und braune, lange Haare. Das Kind trug ein Kleid und fuhr auf einem gelben Fahrrad.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise zu dem Mädchen mit dem gelben Fahrrad geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

