Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auch in der Johann-Walter-Straße in Kahla haben Unbekannte eine Scheibe der Hauseingangstür eingeschlagen. Gegen 15:00 Uhr wurde dies der Polizei gemeldet. Der oder die Täter zerstörten das Mittlere der drei Sichtfinster und entfernten sich anschließend vom Tatort. Nach Angaben des Zeugen liegen aktuell noch keine Hinweise auf die Täter vor, allerdings kam es in der Vergangenheit bereits zu ähnlichen Vorfällen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

