Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht zu Sonntag versuchten Unbekannte in ein leerstehendes Haus in der Fabrikstraße in Kahla einzubrechen. Ein Zeuge teilte dies am Sonntagmittag der Polizei mit. Allem Anschein nach versuchten der oder die Täter die Eingangstür aufzuhebeln, wodurch das Türschloss so beschädigt wurde, dass sich die Tür nicht mehr öffnen lässt. Anschließend zerstörten die unbekannten noch ein Sichtfenster der Tür, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Ins Innere gelangten der oder die Täter nicht, sodass auch kein Beuteschaden entstand. Nach Aussagen von Anwohnern haben diese gegen 02:00 Uhr in der Nacht Geräusche vom Tatort vernommen, sodass die Tatzeit in diesem Zeitrahmen vermutet wird.

