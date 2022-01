Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Vergangene Woche berichteten wir am Montag, dem 17. Januar 2022, und am Freitag, dem 21. Januar 2022, über Beschädigungen an mehreren Sicherungskästen in der Göschwitzer Straße. Betroffen war hier vorrangig die Burgauer Brücke. Durch die Beschädigungen war die Beleuchtung nicht mehr funktionsfähig. Darüber hinaus ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Gibt es Zeugen zu dem Vorfall bzw. den Vorfällen? Wurden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Göschwitzer Straße bzw. Im Wehrigt festgestellt oder auch ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena unter Tel. 03641 - 81 2464 oder per E-Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de.

