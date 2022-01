Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsinsel überfahren

Apolda (ots)

Im Kreisverkehr Jenaer Straße/Adolf-Aber-Straße in Apolda kam es am 24.01.2022, gegen 12:00 Uhr zu einem Unfall, an dem eine 69jährige Frau alleinbeteiligt war. Sie befuhr den Unfallort von der Jenaer Straße kommend, mit der Absicht in die Adolf-Aber-Straße abzubiegen, verlor jedoch die Kontrolle über ihren Pkw BMW und überfuhr in der Folge die Verkehrsinsel. An ihrem Fahrzeug entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ferner wurde ein Verkehrszeichen in Mitleidenschaft gezogen und an diesem ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro verursacht.

