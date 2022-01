Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In mehrfacher Hinsicht "illegal" unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Aus mehreren Gründen hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch im Stadtgebiet einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 45-jährige Mann aus dem Landkreis war gegen 1.20 Uhr in der Hummelstraße einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei konnte er keinen Führerschein vorlegen. Er gab zwar an, eine Fahrerlaubnis zu besitzen, eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab jedoch, dass der Mann schon vor Jahren den Führerschein abgeben musste - was er schließlich auch bestätigte.

Doch nicht nur das: Der 45-Jährige roch auch nach Alkohol und zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Schnelltests reagierten positiv auf zwei verschiedene Stoffgruppen der Betäubungsmittelkategorie und bescheinigten dem Mann einen Alkoholpegel von 0,29 Promille. Der 45-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Weil er angab, dass er den Wagen seiner Lebensgefährtin nutzt, ohne dass die Frau Kenntnis davon hat, wird gegen den Mann außerdem wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs ermittelt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell