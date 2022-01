Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeugausrüstung nicht komplett

Kaiserslautern (ots)

Nicht mitgeführte Dokumente, fehlende Warndreiecke, Warnwesten oder Verbandskasten bemängelten Polizeibeamte bei mehreren Autofahrern am späten Dienstagabend während einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte von 22 bis 23.30 Uhr sieben Fahrzeuge fest, bei denen sozusagen "etwas fehlte".

Vier Fahrer hatten nicht die vorgeschriebene Warnweste an Bord, in zwei Wagen fehlte das Warndreieck und in einem weiteren enthielt die Ausrüstung keinen Verbandskasten. Alle sieben Fahrzeughalter erhielten entsprechende Mängelberichte und müssen ihre Ausrüstung "nachbessern". Einer der kontrollierten Fahrer hatte keine Fahrzeugpapiere dabei - er muss diese in den nächsten Tagen bei der Polizei vorlegen. |cri

