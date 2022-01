Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrolle deckt "Versäumnisse" auf

Kaiserslautern (ots)

Obwohl er schon seit vielen Jahren in Deutschland lebt, hat ein Mann aus Kaiserslautern sein Auto immer noch in seiner ursprünglichen Heimat im europäischen Ausland angemeldet und nie umgemeldet. Das fiel bei einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend in der Innenstadt auf.

Als die eingesetzten Polizeibeamten den 51-Jährigen deshalb mit dem Vorwurf des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz konfrontierten, wollte der Mann keine weiteren Angaben mehr machen und sich nicht mehr äußern. Die zuständigen Behörden werden über das Kontrollergebnis informiert. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell