Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Illegale "Fahrstunden" am späten Abend

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat eine junge Frau am späten Dienstagabend in Kaiserslautern kassiert. Die 19-Jährige war kurz vor 23 Uhr in der Mannheimer Straße in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Der Halter des benutzten Fahrzeugs saß auf dem Beifahrersitz und gab an, seiner Bekannten "Fahrstunden" erteilt zu haben. Weil er somit das Fahren ohne Fahrerlaubnis geduldet hat, kommt auch auf den 23-Jährigen eine Anzeige zu.

Die US-Militärpolizei wurde hinzugezogen und kümmerte sich in eigener Regie um weitere Maßnahmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell