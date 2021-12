Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht zwischen Schweppenhausen und Stromberg

Schweppenhausen (ots)

Am Dienstag, 21. Dezember, 22:45 Uhr, kam es auf der Landstraße 242, zwischen Schweppenhausen und Stromberg, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, wobei der Unfallverursacher seine Fahrt unerlaubt in Richtung Schweppenhausen fortsetzte. Bei dem unfallverursachenden Auto dürfte es sich um einen roten PKW Opel Astra, Baujahr 2004-2010, gehandelt haben, der einen Schaden am linken Außenspiegel bzw. der linken Fahrzeugseite aufweist. Hinweise zu diesem Fahrzeug an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

