Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Teddybären auf der Südbrücke

Koblenz (ots)

Am Sonntagmittag wurden der Polizeiinspektion Lahnstein mehrere Müllsäcke auf der Südbrücke in Höhe Abfahrt Lahnstein gemeldet. Darin befanden sich drei große Stoffteddybären. Der Verlierer wird gebeten, sich mit der Dienststelle in Lahnstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell