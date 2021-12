Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211220.2 Kiel

Kreis Plön: Erneut zahlreiche Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt

Kiel / Kreis Plön (ots)

Nachdem Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeidirektion Kiel in der Woche vom 06. bis zum 12. Dezember knapp 40 Fahrerinnen und Fahrer feststellten, die alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihre Fahrzeuge lenkten, fielen in der vergangenen Woche 19 weitere Personen in gleicher Weise auf. Hinzu kommen sieben Personen, die ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren.

Unter Alkoholeinfluss fielen im Kieler Stadtgebiet insgesamt sieben Fahrer und eine Fahrerin sowie zwei Fahrer in Plön auf. Die festgestellten Werte lagen zwischen 0,7 Promille und 3,12 Promille. Sechs Fahrer und eine Fahrerin nutzten einen PKW, je ein Fahrer fuhr einen Bus, ein Fahrrad oder einen E-Scooter. Hinzu kommt ein 24 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters, bei dem die Beamten neben einem Atemalkoholwert von knapp einem Promille zusätzlich den Konsum von Betäubungsmitteln feststellten.

Bei sieben kontrollierten Fahrern in Kiel sowie einem Fahrer in Lütjenburg stellten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten fest, dass die Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren. Sechs von Ihnen saßen am Steuer eines PKW, zwei lenkten einen E-Scooter.

Ein Polizeiarzt entnahm Blutproben zur genauen Bestimmung der jeweiligen Werte. Die Polizei leitete in allen Fällen Ermittlungsverfahren ein. Ermittlungsverfahren kommen auch auf vier Fahrer in Kiel sowie drei aus dem Kreis Plön zu, da sie ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Steuer saßen.

Die Polizeidirektion Kiel wird gleichartige Kontrollen in Zukunft fortführen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell