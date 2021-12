Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin aus Waldenbuch wurde am Freitag Opfer von Betrügern am Telefon. Gegen 15:00 Uhr meldete sich ihre vermeintliche Tochter am Telefon und berichtete von einem schweren Unfall, den sie verursacht habe. In der Folge wurde das Telefonat von einer angeblichen Polizeibeamtin und einer Staatsanwältin weitergeführt, die die Frau schließlich davon überzeugen konnten, zur Abwendung einer Haftstrafe für ihre Tochter einen fünfstelligen Bargeldbetrag und mehrere Goldmünzen zur Verfügung zu stellen, die sie am frühen Abend an einen Abholer übergab.

