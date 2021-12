Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Trickdiebin erbeutet mehrere hundert Euro

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 10:00 Uhr wurde ein 63-jähriger Mann in der Stuttgarter Straße in Vaihingen/Enz Opfer einer Trickdiebin. Die Unbekannte hatte ihn vor einem dortigen Haus angesprochen und sich als Spendensammlerin für eine Hilfsorganisation ausgegeben. Nach einer Spende von 10 Euro und dem Eintrag in einer Spenderliste umarmte die Frau den 63-Jährigen und entfernte sich anschließend schnellen Schrittes. Erst eine halbe Stunde später bemerkte der Mann, dass ihm mehrere Hundert Euro aus einem Geldbeutel gestohlen worden waren. Bei der Unbekannten handelte es sich um eine etwa 20 bis 30 Jahre alte und 160 cm große Frau mit dunklen Haaren, die Deutsch mit osteuropäischem Akzent sprach. Sie war bekleidet mit einer glänzenden, weinroten Jacke und trug ein schwarzes Kopftuch. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

